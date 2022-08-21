На 96 году жизни умерла заслуженная артистка России Марина Адашевская

Сегодня в возрасте 95 лет скончалась заслуженная артистка России и одна из старейших актрис санкт-петербургского Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова Марина Константиновна Адашевская, сообщает пресс-служба театра.

— Настоящий ленинградский интеллигент, образованная и начитанная, добрая, хозяйственная и смелая, Марина Константиновна всегда была предана театру, ее искренне любил весь коллектив, — отмечают в заведении культуры.

Актриса родилась в 1927 году в Ленинграде в семье знаменитого артиста Театра драмы имени А.С. Пушкина Константина Адашевского и его супруги Елены.

Когда Марине Адашевской исполнилось 14 лет, началась Великая Отечественная война, и она вместе с родителями уехала в эвакуацию в Новосибирск. Там занималась у театрального педагога Юрия Юрьева. В 1944 году вернулась в Ленинград, поступила в студию при БДТ, и в 1947 окончила ее.

Фото: bdt.spb.ru

Первой ролью актрисы была Зина в спектакле «У нас на земле» (1948). Одними из самых важных ее работ стали Степанида в «Мещанах» (1947), Марджори в спектакле «Снежок» (1949), Смеральдина в «Слуге двух господ» (1953), Глория в «Синьор Марио пишет комедию» (1958), Ануш в «Хануме» (1972), Тетушка Ади в «Кошки-мышки» (1974), Няня Гинес в «Дом, где разбиваются сердца» (2002) и Анна Семеновна Ислаева в «Месяц в деревне» (2009), отмечают в театре.

Зрители и коллеги высоко оценили работу актрисы в спектакле «Отец» (1998), где Марина Константиновна сыграла роль Маргариты. В знаменитом спектакле «Идиот» (1957) Адашевская была партнершей по сцене Иннокентия Смоктуновского, Татьяны Дорониной, Эмилии Поповой, рассказывают в БДТ.

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Артем Гафаров