В Татарстане открыли памятную доску Янке Купале — видео
В музее Янки Купалы в селе Печищи Верхнеуслонского района Татарстана открыли мемориальную доску белорусскому народному поэту Янке Купале. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Мемориальную доску установили на здании, в котором Купала жил в годы Великой Отечественной войны. Сейчас здесь располагается единственный в России музей-квартира поэта.
На этой неделе в рамках Дней культуры Белоруссии в Казани открылась выставка молодых художников Белоруссии и России «Песняры зямлi беларускай». Экспозиция посвящена 140-летию со дня рождения классиков белорусской литературы Янки Купалы и Якуба Коласа.
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