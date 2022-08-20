В Татарстане открыли памятную доску Янке Купале — видео

В музее Янки Купалы в селе Печищи Верхнеуслонского района Татарстана открыли мемориальную доску белорусскому народному поэту Янке Купале. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Мемориальную доску установили на здании, в котором Купала жил в годы Великой Отечественной войны. Сейчас здесь располагается единственный в России музей-квартира поэта.

На этой неделе в рамках Дней культуры Белоруссии в Казани открылась выставка молодых художников Белоруссии и России «Песняры зямлi беларускай». Экспозиция посвящена 140-летию со дня рождения классиков белорусской литературы Янки Купалы и Якуба Коласа.



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Татьяна Леухина