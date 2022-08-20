В Татарстане посеяли 18,3 тыс. га озимых

В Татарстане 26 районов приступили к севу озимых — посеяли 18,3 тыс. га — 7,3 тыс. га пшеницы и 11,5 тыс. га ржи. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

— Озимые для нас являются страховыми культурами, и с высоким потенциалом продуктивности, — отметил он.

На сегодняшний день заготовлено 457 тыс. тонн сена и 3,1 млн тонн сенажа. По сену план перевыполнен на 31%, сенажа заготовлено 89% к плану.

Личные подсобные хозяйства большинства районов полностью обеспечены кормами. Уже заготовлено 1,1 млн тонн грубых и сочных кормов — это 102% от потребности.



Также Зяббаров сообщил, что в Татарстане обмолотили 752 тысячи га площадей, или 50% от плана. Намолот составил почти 2,9 млн тонн со средней урожайностью 38,3 ц/га.



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Татьяна Леухина