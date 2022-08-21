Сегодня в Татарстане ожидается жара до +31 градуса
В воскресенье, 21 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Без осадков.
Максимальная температура воздуха днем составит +26—31 градус. В Казани прогнозируется от +27 до +29°С. В Набережных Челнах потеплеет до +28—30 градусов.
Ветер северо-восточный слабый, днем до умеренного, следует из прогноза Гидрометцентра Татарстана.
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