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Сегодня в Татарстане ожидается жара до +31 градуса

06:23, 21.08.2022
Сегодня в Татарстане ожидается жара до +31 градуса
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 21 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Без осадков.

Максимальная температура воздуха днем составит +26—31 градус. В Казани прогнозируется от +27 до +29°С. В Набережных Челнах потеплеет до +28—30 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ветер северо-восточный слабый, днем до умеренного, следует из прогноза Гидрометцентра Татарстана.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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