Глава ЦИК заявила о прозрачности избирательной системы в России

В России прозрачность и открытость избирательной системы на порядок выше, чем в недружественных странах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.



— Хочу честно сказать, что вот эта прозрачность и открытость, она на порядок выше, чем в тех странах недружественных, которые считают себя демократичными, вот это правда, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: Ринат Назметдинов

В июне Центральная избирательная комиссия России утвердила перечень регионов, жители которых смогут принять участие в сентябрьских выборах в онлайн-режиме. Татарстана в этом списке не оказалось.

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Маргарита Головатенко