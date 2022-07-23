США готовы выделить Украине почти $2 млн на борьбу с «дезинформацией»

В США заявили о планах финансирования инициативы борьбы с «дезинформацией» и «пагубной риторикой» на Украине, с описанием гранта Госдепартамента ознакомился RT.



Основное внимание планируется уделять информации, распространяемой в СМИ и социальных сетях страны. Эксперты считают, что такие действия Америки должны отвлечь внимание украинцев от политики президента страны Владимира Зеленского и оказать противодействие пророссийским настроениям — последние заменять западными нарративами.

Программа должна быть направлена на расширение возможностей «гражданских активистов», принимающих участие в работе по борьбе с «дезинформацией». Согласно условиям, информационные продукты будут разработаны и предоставлены прессе.

Накануне Белый дом выделил Киеву пакет военной помощи на сумму до $175 млн. Двумя неделями ранее Джо Байден объявил о выделении дополнительных $400 миллионов в виде вооружения, оборудования и боеприпасов для Украины.



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Маргарита Головатенко