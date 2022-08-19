Инспекторы Минэкологии не выявили загрязнений воздуха в «Салават купере», но возьмут пробы еще раз

Фото: Минэкологии Татарстана

Инспекторы Минэкологии Татарстана сегодня выезжали в микрорайон «Салават купере», чтобы взять пробы воздуха — жители жалуются на неприятный запах в вечернее и ночное время. Превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ выявлено не было, сообщили «Реальному времени» в министерстве.



Передвижная лаборатория Министерства также выезжала в вечернее время 15 августа, чтобы взять пробы воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявили. По просьбам жителей специалисты возьмут пробы еще раз в ночное время.

Фото: Минэкологии Татарстана

Рядом с территорией две автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха — это АСКЗА-1 (с. Осиново, территория ООО «Тепличный комбинат «Майский») и АСКЗА-3 (Казань, ул. Максимова, 76).

За период с 1 января по 18 августа АСКЗА-1 зафиксировано разовое превышение допустимой концентрации по оксиду азота в атмосферном воздухе с кратностью превышения 1,8 ПДК м.р. Это вещество характерно для выбросов автотранспорта. За тот же период АСКЗА-3 превышений ПДК не зафиксировано.

В июне министр экологии Татарстана Александр Шадриков заявлял, что в республике за 30 лет вредные выбросы в атмосферу сократились на 21,4%:



— Министерство фиксирует постоянную тенденцию к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. За период 1991—2021 годов выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 21,4%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко