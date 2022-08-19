В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию аммиака и диоксида азота
В воздухе Казани выявили превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ — аммиака и диоксида азота. Результаты мониторинга опубликовал Гидрометцентр Татарстана.
Повышенную концентрацию аммиака зафиксировал пункт наблюдения №3 по ул. Мартына Межлаука. Она составила 0,25 мг/кубометр при ПДК в 0,2 мг/кубометр.
Превышение предельно допустимого уровня диоксида азота зарегистрировал ПНЗ по №7 ул. Декабристов, 183. Она достигла 5,7 мг/кубометр при ПДК в 5 мг/кубометр.
Результаты мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 18 августа по 7 часов 19 августа.
В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».
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