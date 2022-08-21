Исследование: от чего зависит зарплата казанских медсестер
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в августе 2022 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «медицинская сестра/ассистент стоматолога» в коммерческих стоматологических клиниках Казани.
В Казани специалистам, имеющим среднее медицинское образование, диплом по специальности «сестринское дело», действующий сертификат по специальности «сестринское дело в стоматологии», знающим основы законодательства РФ о здравоохранении, требования СанПиН, основные стоматологические материалы и инструменты, правила дезинфекции и стерилизации инструментария, а также современные стандарты оказания медицинской помощи, готовы заплатить от 32 до 37 тысяч рублей.
Получать большую сумму (от 37 до 43 тысяч рублей) могут специалисты с опытом работы в медицинской информационной системе («ИнфоДент» и т.п.), а также со стажем работы медсестрой или ассистентом стоматолога от одного года.
От 43 до 65 тысяч рублей зарабатывают сотрудники со знанием основных протоколов лечения и опытом работы медсестрой или ассистентом стоматолога от двух лет.
Чтобы получать самую высокую зарплату (от 65 до 110 тысяч рублей), медицинским сестрам нужно уметь работать с радиовизиографом и микроскопом, а также обладать опытом работы медицинской сестрой/ассистентом стоматолога от трех лет. Отдельно учитывается и знание английского языка минимум на разговорном уровне.
Чаще всего в должностные обязанности медсестры/ассистента стоматолога, как правило, входит:
- ассистирование врачу-стоматологу;
- подготовка рабочего места врача к приему;
- встреча пациентов;
- контроль наличия расходных материалов и медикаментов
- проведение мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима, санитарных правил и норм;
- осуществление текущей и генеральной уборки кабинета;
- ведение электронных медицинских карт и заполнение документации.
Среднестатистический портрет соискателя на трудовом рынке в городе представляет собой кандидата 27 лет, в большинстве случаев женщину (87%), с высшим образованием (27%). На прошлом месте они проработали в среднем 2,1 года. 76% таких специалистов на момент размещения резюме не имели работы и только 10% готовы к переезду.
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