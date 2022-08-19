Машины с парковки БСМП в Челнах угоняли гастролеры — полиция задержала их в Оренбурге
Сотрудникам угрозыска МВД Татарстана удалось выследить и задержать группу профессиональных воров автомобилей. На их счету — три иномарки, две пропали с парковки у БСМП в Набережных Челнах, одну угнали с Соболевской трассы в Нижнекамске. Подозреваемые приезжали из Оренбургской области, сообщили «Реальному времени» в пресс-центре МВД республики.
Задержали фигурантов в Оренбургской области. Они передвигались на последней из угнанных машин. Как удалось выяснить «Реальному времени», владелица внедорожника Hyundai ix35 оставила его 3 августа днем на парковке у здания БСМП в Челнах, а вернувшись, не нашла.
При обыске в одном из гаражных боксов в Оренбургской области нашли Kia Sportage 2013 года выпуска, украденный в Нижнекамске еще в июле.
По данным полиции, сразу после угонов преступники ставили на чужие машины поддельные номера и уезжали к себе на родину.
Задержанные также признались в угоне от челнинской больницы скорой помощи автомобиля Kia Rio в середине июня.
Возбуждено уголовное дело о кражах. Двое подозреваемых арестованы.
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