Машины с парковки БСМП в Челнах угоняли гастролеры — полиция задержала их в Оренбурге

Фото: МВД по Татарстану

Сотрудникам угрозыска МВД Татарстана удалось выследить и задержать группу профессиональных воров автомобилей. На их счету — три иномарки, две пропали с парковки у БСМП в Набережных Челнах, одну угнали с Соболевской трассы в Нижнекамске. Подозреваемые приезжали из Оренбургской области, сообщили «Реальному времени» в пресс-центре МВД республики.



Задержали фигурантов в Оренбургской области. Они передвигались на последней из угнанных машин. Как удалось выяснить «Реальному времени», владелица внедорожника Hyundai ix35 оставила его 3 августа днем на парковке у здания БСМП в Челнах, а вернувшись, не нашла.

При обыске в одном из гаражных боксов в Оренбургской области нашли Kia Sportage 2013 года выпуска, украденный в Нижнекамске еще в июле.

По данным полиции, сразу после угонов преступники ставили на чужие машины поддельные номера и уезжали к себе на родину.

Задержанные также признались в угоне от челнинской больницы скорой помощи автомобиля Kia Rio в середине июня.

Возбуждено уголовное дело о кражах. Двое подозреваемых арестованы.

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Ирина Плотникова