Международные резервы России за неделю выросли на $5,8 млрд
Международные резервы России с 5 по 12 августа составили 580,6 млрд, сообщили в пресс-службе Банка России.
За неделю резервы увеличились на $5,8 млрд: по состоянию на 5 августа международные резервы равнялись $574,8 млрд.
— Объем международных резервов по состоянию на 12 августа составил $580,6 млрд, увеличившись за неделю на $5,8 млрд под воздействием положительной переоценки, — сказано в заявлении.
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