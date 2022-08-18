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Международные резервы России за неделю выросли на $5,8 млрд

22:44, 18.08.2022
Международные резервы России за неделю выросли на $5,8 млрд
Фото: cbr.ru

Международные резервы России с 5 по 12 августа составили 580,6 млрд, сообщили в пресс-службе Банка России.

За неделю резервы увеличились на $5,8 млрд: по состоянию на 5 августа международные резервы равнялись $574,8 млрд.

— Объем международных резервов по состоянию на 12 августа составил $580,6 млрд, увеличившись за неделю на $5,8 млрд под воздействием положительной переоценки, — сказано в заявлении.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансы

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