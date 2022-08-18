Начальником ОМВД России по Муслюмовскому району стал Марат Давлетшин
Начальником отдела МВД России по Муслюмовскому району Татарстана стал подполковник полиции Марат Давлетшин, личному составу его представил министр внутренних дел по республике генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин.
Он отметил, что Марат Давлетшин зарекомендовал себя как грамотный руководитель, обладающий высокой квалификацией и богатым практическим опытом, хорошо разбирающийся в специфике оперативно-разыскной деятельности и способный эффективно выстраивать работу.
Марат Давлетшин родился в селе Сарлы Азнакаевского района в 1989 году. В 2008 году окончил Казанский юридический институт МВД России. Службу в органах начал в 2008 году на должности оперуполномоченного. В декабре 2013-го был назначен на должность начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Азнакаевскому району, в июле 2018 года — заместителем начальника полиции (по оперативной работе) отдела МВД России по Азнакаевскому району, в феврале 2020-го стал начальником полиции ОМВД России по Бугульминскому району. Награжден медалью «За отличие в службе» III, II степени.
На днях новым заместителем начальника отдела — начальника полиции отдела МВД России по Бавлинскому району Татарстана назначен подполковник полиции Марат Кадыров.
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