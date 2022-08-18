Начальником ОМВД России по Муслюмовскому району стал Марат Давлетшин

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

Начальником отдела МВД России по Муслюмовскому району Татарстана стал подполковник полиции Марат Давлетшин, личному составу его представил министр внутренних дел по республике генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин.



Он отметил, что Марат Давлетшин зарекомендовал себя как грамотный руководитель, обладающий высокой квалификацией и богатым практическим опытом, хорошо разбирающийся в специфике оперативно-разыскной деятельности и способный эффективно выстраивать работу.

Марат Давлетшин родился в селе Сарлы Азнакаевского района в 1989 году. В 2008 году окончил Казанский юридический институт МВД России. Службу в органах начал в 2008 году на должности оперуполномоченного. В декабре 2013-го был назначен на должность начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Азнакаевскому району, в июле 2018 года — заместителем начальника полиции (по оперативной работе) отдела МВД России по Азнакаевскому району, в феврале 2020-го стал начальником полиции ОМВД России по Бугульминскому району. Награжден медалью «За отличие в службе» III, II степени.

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

На днях новым заместителем начальника отдела — начальника полиции отдела МВД России по Бавлинскому району Татарстана назначен подполковник полиции Марат Кадыров.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко