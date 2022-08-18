Курс доллара опустился до 59 рублей впервые с 26 июля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился до 59 рублей, такого показателя американская валюта достигла впервые с 26 июля, свидетельствуют данные торгов.

Курс евро в ходе валютных торгов 18 августа опустился ниже 60 рублей впервые с 27 июля. К 15.22 мск курс евро составлял 59,73 рубля (-3,13%).

Курс доллара к этому времени снижался на 2,97% — до 58,94 рубля, после чего замедлил снижение и находился на уровне 59,02 рубля (-2,84%).

Фото: Анна Сейтумерова

В августе глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов выразил мнение, что курс доллара в начале осени будет находиться в районе 60—65 рублей, а к концу сезона укрепится до 70 рублей:



— В начале осени, скорее, это будет 60—65 рублей, в конце осени — не более 70 рублей. Пока показаний к какому-то резкому ослаблению нет, — считает он.

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Маргарита Головатенко