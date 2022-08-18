Дом Ушковой в Казани оказался в пятерке популярных исторических домов по количеству запросов в «Яндексе»

Дом Ушковой в Казани вошел в топ-5 популярных исторических зданий по количеству запросов в «Яндексе». Об этом говорится в исследовании компании, посвященном популярным туристическим местам.

Казанский кремль оказался на втором месте по популярности среди кремлей России, уступив лишь Московскому.

Фото: yandex.ru

Также памятник Коту Казанскому замкнул рейтинг 10 самых популярных памятников животных по числу запросов.

Судя по данным «Яндекса», самые популярные достопримечательности Татарстана — Казанский Кремль, мечеть «Кул-Шариф», Раифский Богородицкий монастырь, Храм всех религий и башня Сююмбике.

В июле прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести работы в Доме Ушковой в соответствии с тем обликом, который он имел ранее. В здании долгое время располагалась Национальная библиотека. В апреле в здании начали готовится к реставрационным работам.



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Татьяна Леухина