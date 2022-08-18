Дом Ушковой в Казани оказался в пятерке популярных исторических домов по количеству запросов в «Яндексе»
Дом Ушковой в Казани вошел в топ-5 популярных исторических зданий по количеству запросов в «Яндексе». Об этом говорится в исследовании компании, посвященном популярным туристическим местам.
Казанский кремль оказался на втором месте по популярности среди кремлей России, уступив лишь Московскому.
Также памятник Коту Казанскому замкнул рейтинг 10 самых популярных памятников животных по числу запросов.
Судя по данным «Яндекса», самые популярные достопримечательности Татарстана — Казанский Кремль, мечеть «Кул-Шариф», Раифский Богородицкий монастырь, Храм всех религий и башня Сююмбике.
В июле прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести работы в Доме Ушковой в соответствии с тем обликом, который он имел ранее. В здании долгое время располагалась Национальная библиотека. В апреле в здании начали готовится к реставрационным работам.
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