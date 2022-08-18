Директор «Транзит-Ойл» Макаров вошел в состав соучредителей компании

Фото: tranzit-oil.com (Владимир Макаров — в центре)

Как стало известно «Реальному времени», директор ООО «Транзит-Ойл» Владимир Макаров вошел в состав соучредителей компании с долей в уставном капитале в 10%. Он возглавляет фирму с 2014 года.

Двумя другими соучредителями «Транзит-Ойла» являются первый директор компании Ирек Валиев и Зульфия Гаптельхакова. Макаров вошел в число соучредителей за счет части их доли.

При миллиардной выручке уставный капитал «Транзит-Ойла» составляет лишь минимальные 10 тысяч рублей. Раньше они были поровну распределены между Валиевым и Гаптельхаковой. Сейчас же доля в УК у обоих составляет по 4,5 тысячи рублей. Оставшаяся тысяча, те самые 10%, перешли Макарову.

Фото: tranzit-oil.com

Выручка от продаж компании за 2021 год, согласно представленным отчетам, составила 1,35 миллиарда рублей, а вот чистая прибыль — 74,1 миллиона. Похожая картина наблюдалась по всем отчетам как минимум с 2017 года: выручка доходит до миллиарда рублей или превышает это значение, а прибыль находится в пределах 67—78 миллионов.

«Транзит-Ойл» специализируется на розничной и оптовой продаже товаров для автомобилей. Среди них комплектующие, смазочные материалы, автомобильная химия. Также у компании есть сеть СТО Motul Expert и сервисный центр Genesis.

Одними из крупнейших по выручке контрагентами компании являются сельскохозяйственная фирма «Ак Барс Пестрецы», агрофирма «Нармонка» и Бугульминский электронасосный завод.

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Артем Гафаров