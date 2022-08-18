Посольство в США потребовало выдать Лаврову визу для визита на Генассамблею ООН

Посольство в США обратилось в Белый дом и Госдепартамент, потребовав выдать визы главе МИД Сергею Лаврову и всем членам российской делегации для визита на Генассамблею ООН в сентябре, сообщил глава представительства в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24».



Российская сторона будет настаивать на беспрепятственном въезде представителей, намеренных участвовать в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, рассказал он.

Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров должен возглавить российскую делегацию на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре, соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет в этом году с 20 по 26 сентября. В мероприятии традиционно примут участие президенты, премьеры, министры.

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Маргарита Головатенко