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Посольство в США потребовало выдать Лаврову визу для визита на Генассамблею ООН

01:29, 18.08.2022 1
Посольство в США потребовало выдать Лаврову визу для визита на Генассамблею ООН
Фото: mid.ru

Посольство в США обратилось в Белый дом и Госдепартамент, потребовав выдать визы главе МИД Сергею Лаврову и всем членам российской делегации для визита на Генассамблею ООН в сентябре, сообщил глава представительства в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24».

Российская сторона будет настаивать на беспрепятственном въезде представителей, намеренных участвовать в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, рассказал он.

Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров должен возглавить российскую делегацию на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре, соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет в этом году с 20 по 26 сентября. В мероприятии традиционно примут участие президенты, премьеры, министры.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:03
    Переносить надо штаб квартиру ООН из пиндосии в другую страну, срочно. Иначе постоянно будет вставлять палки в колёса.
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