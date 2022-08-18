Офтальмологи ДРКБ удалили ребенку дермоидную кисту над глазом

Фото: ДРКБ

В ДРКБ Казани 12-летнему ребенку удалили дермоидную кисту над правым глазом, сообщили в пресс-службе больницы.



К врачам обратились родители. Образование появилось у ребенка на втором году жизни, но тогда рост прекратился. Все время ребенок наблюдался у врачей. Недавно образование резко стало расти, и родители незамедлительно обратились к врачам. Хирурги-офтальмологи выполнили удаление.

Фото: ДРКБ

В ДРКБ пояснили, что дермоидная киста — доброкачественное образование, состоящее из эпидермиса, дермы, волосяных фолликул, сальных желез, развивающиеся в области эмбриональных щелей, бороздок и складок эктодермы из дистопированных элементов эктодермальной ткани в период эмбрионального развития.

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Маргарита Головатенко