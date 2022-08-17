В Росстате рассказали, во сколько обойдется собрать в школу первоклассника в 2022 году

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Базовый набор первоклассника в этом учебном году обойдется родителям в 22,3 тыс. рублей на мальчика и 26,8 тыс. рублей на девочку, согласно данным Росстата.

Собрать в школу первоклассника стало дороже: мальчика — на 13,91%, девочку — на 11,25%. Инфляция за год составила 15,1%.

В базовый набор первоклассника входит девять наименований одежды и обуви для мальчиков (всего в гардеробе мальчика 17 вещей) и 11 наименований для девочек (всего 22 вещи):

— Мальчикам: две пары брюк и три рубашки, девочкам — три блузки, два платья и две юбки. Для занятий спортом — спортивный костюм. Также в набор первоклассника входят две футболки, пять пар носков или гольф, три пары колготок и по одной паре обуви разного типа, — говорится в отчете.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане 1 сентября начнут обучение в школах 55 299 первоклассников, согласно прогнозным данным Минобрнауки региона. Всего обучение в 2022/23 учебном году начнут 490 829 учащихся.

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Маргарита Головатенко