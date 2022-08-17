В Московском районе Казани отключили воду из-за аварии
В Московском районе Казани на водопроводе по пр. Ямашева, 6 произошла авария, сообщили в администрации Кировского и Московского районов города.
В связи с проведением работ на участке не будет воды в домах:
- ул. Декабристов, 106, 106а, 106б, 108, 110, 124;
- пр. Ямашева, 4, 6, 8.
Вчера в Кировском районе Казани из-за аварии на сетях отключили холодную воду. Еще днем ранее в Московском районе Казани ряд домов остался без воды из-за аварии на сетях МУП «Водоканал». Без воды остались дома по адресам: ул. Восстания, 50, 54; ул. Гагарина, 107; ул. Декабристов, 189, 191, 193.
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