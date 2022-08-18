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В школах Казани дефицит учителей русского языка, математики и физики

08:57, 18.08.2022 5
В школах Казани дефицит учителей русского языка, математики и физики
Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день в школах Казани не хватает учителей русского языка, математики и физики. Проблема наблюдается в течение последних трех лет.

Также в казанских школах есть потребность в учителях начальных классов. Нехватка педагогических кадров есть и в детских садах города.

Для решения проблемы руководители образовательных организаций сотрудничают с Казанским педагогическим колледжем и Казанским федеральным университетом, рассказали «Реальному времени» в мэрии города.

Фото: Максим Платонов

О том, что в Казани и Набережных Челнах нехватка учителей, подтверждают и в Министерстве образования и науки Татарстана. В этих городах проблема стоит острее, чем в других городах и муниципалитетах республики.

На начало грядущего 2022/23 учебного года в школах Татарстана не хватает учителей математического и естественно-научного профилей, преподающих математику, физику, информатику и химию. В течение последних 5 лет в школах республики стали сильнее нуждаться в учителях начальных классов, русского языка и литературы, а также английского языка.

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Татьяна Демина
ОбществоОбразование Татарстан

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 09:20
    Языкознанием, физикой и химией всегда занимались мужчины - именно мужчины сделали великие открытия в этих Науках.
    Женщинам просто неинтересны языкознание, физика и химия - в лучшем случае они просто запоминают основные положения, не вдаваясь в тонкости за ысла Творца
    У них есть более интересные дела - или подать и воспитывать детей, или покупать 20 пару туфель или коллекционировать "приходящих мужей".
    Не в обиду, а как констатация фактов.
    Мужики не лучше, а хуже баб - тоже стали ленивы и нелюбопытны.
    Перестали заниматься лингвистикой (языкознанием), физикой и химией - отдали все женщинам.
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  • Анонимно 09:51
    Энгель с Гафуровым уничтожили педвузы в Казани и Елабуге: и вот результат! То ли еще будет!
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  • Анонимно 10:01
    Восстановите разгромленных некомпетентными людьми педвузы в Елабуге и Казани! Поставьте нормальных ректоров (не глав районов), и шаг за шагом поднимайте подготовку педкадров…
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  • Анонимно 10:25
    В Казани был мощный педвуз, со своими школами, методиками. Как жаль, что его слили! Ошибка и с педучилищами! Зачем их было объединять ?! ПТУ зачем прикончили? Не зря советская система образования была лучшей в мире! Надо восстановить ее
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    Анонимно 10:54
    Тем не менее научно-технологическое соревнование СССР с треском проиграл странам экономической свободы и демократии.
    Учёные и профессора СССР показали свою некомпетентность в науке и образовании - отставание коммунистической науки это исторический факт.

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