В школах Казани дефицит учителей русского языка, математики и физики
На сегодняшний день в школах Казани не хватает учителей русского языка, математики и физики. Проблема наблюдается в течение последних трех лет.
Также в казанских школах есть потребность в учителях начальных классов. Нехватка педагогических кадров есть и в детских садах города.
Для решения проблемы руководители образовательных организаций сотрудничают с Казанским педагогическим колледжем и Казанским федеральным университетом, рассказали «Реальному времени» в мэрии города.
О том, что в Казани и Набережных Челнах нехватка учителей, подтверждают и в Министерстве образования и науки Татарстана. В этих городах проблема стоит острее, чем в других городах и муниципалитетах республики.
На начало грядущего 2022/23 учебного года в школах Татарстана не хватает учителей математического и естественно-научного профилей, преподающих математику, физику, информатику и химию. В течение последних 5 лет в школах республики стали сильнее нуждаться в учителях начальных классов, русского языка и литературы, а также английского языка.
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комментарии
Женщинам просто неинтересны языкознание, физика и химия - в лучшем случае они просто запоминают основные положения, не вдаваясь в тонкости за ысла Творца
У них есть более интересные дела - или подать и воспитывать детей, или покупать 20 пару туфель или коллекционировать "приходящих мужей".
Не в обиду, а как констатация фактов.
Мужики не лучше, а хуже баб - тоже стали ленивы и нелюбопытны.
Перестали заниматься лингвистикой (языкознанием), физикой и химией - отдали все женщинам.
Учёные и профессора СССР показали свою некомпетентность в науке и образовании - отставание коммунистической науки это исторический факт.