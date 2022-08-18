В школах Казани дефицит учителей русского языка, математики и физики

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день в школах Казани не хватает учителей русского языка, математики и физики. Проблема наблюдается в течение последних трех лет.

Также в казанских школах есть потребность в учителях начальных классов. Нехватка педагогических кадров есть и в детских садах города.

Для решения проблемы руководители образовательных организаций сотрудничают с Казанским педагогическим колледжем и Казанским федеральным университетом, рассказали «Реальному времени» в мэрии города.

Фото: Максим Платонов

О том, что в Казани и Набережных Челнах нехватка учителей, подтверждают и в Министерстве образования и науки Татарстана. В этих городах проблема стоит острее, чем в других городах и муниципалитетах республики.

На начало грядущего 2022/23 учебного года в школах Татарстана не хватает учителей математического и естественно-научного профилей, преподающих математику, физику, информатику и химию. В течение последних 5 лет в школах республики стали сильнее нуждаться в учителях начальных классов, русского языка и литературы, а также английского языка.



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Татьяна Демина