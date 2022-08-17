Работа.ру сделала размещение вакансий бесплатным для новых клиентов в Татарстане

Сервис для поиска работы и персонала Работа.ру (12+) (партнер Сбера) запустил акцию «Добро пожаловать» с августа 2022 года. Работодателям из любого региона России*, размещающим вакансии впервые, предоставляется тариф «Первая вакансия». Он дает право на бесплатное размещение одной вакансии в течение первых семи дней после регистрации на сервисе. Срок действия публикации вакансии обычный, составляет 30 дней.

Акция «Добро пожаловать» доступна компаниям малого и среднего бизнеса, численность сотрудников в которых не превышает 500 человек.

Владимир Корицкий, коммерческий директор Работа.ру:

«Мы заботимся об удобстве пользователей сервиса и улучшаем его для всех наших клиентов: и для работодателей, и для соискателей. Подключение тарифа позволит работодателям оценить все функции сервиса без вложений на старте, а впоследствии — находить лучших кандидатов быстрее и эффективнее закрывать вакансии. Для соискателей же с запуском нового тарифа «Первая вакансия» откроются новые вакансии во всех регионах страны».

Работа.ру стремится стать надежной площадкой для работодателей и предлагает разные полезные продукты — удобный личный кабинет с прозрачной статистикой по каждой вакансии, автоподбор резюме для ускорения процесса поиска сотрудников, бесплатную функцию кол-трекинга и др. Чтобы упростить работу рекрутерам, в сервисе есть внутренние чаты с шаблонами сообщений и можно настроить автоответы на отклики, чтобы моментально связываться с соискателями. Для поддержки бренда работодателя можно воспользоваться функциями брендированной страницы работодателя или вакансий, а также на странице «Моя компания» можно размещать информацию о компании с фото и видео. Также недавно мы запустили стриминги. Такой формат позволяет соискателям ближе познакомиться с работодателем, напрямую задать интересующие вопросы, а компаниям — рассказать про компанию, ее культуру и ценности, быстрее находить подходящих кандидатов и закрывать вакансии.

Кроме того, теперь работодатели Работа.ру могут автоматически подгружать новые вакансии на портал «Работа России». Согласно законодательству, часть компаний обязаны передавать информацию об открытых вакансиях в Роструд самостоятельно — Работа.ру автоматизировала данный процесс. Это значительно облегчает работу кадровых отделов компаний по всей стране и ускоряет процесс поиска кандидатов.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»