До открытия международной выставки «TatOilExpo-2022» остается две недели

31 августа в международном выставочном центре «Казань Экспо» стартует крупнейшая в Поволжье нефтегазохимическая выставка «TatOilExpo-2022». Экспозиция будет представлена в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. Организаторами мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан и АНО «Казань Экспо»

Планируется, что мероприятие станет центром притяжения ведущих компаний и специалистов отрасли. Для этого масштабы выставки «TatOilExpo-2022» увеличились в два раза в сравнении с прошлым годом. В павильоне №2 запланировано экспозиционное пространство площадью 10 тыс. м2 с переговорными и зонами бизнес-встреч для компаний-участников.

В течение трех дней в конференц-залах «Казань Экспо» пройдут мероприятия деловой программы Форума, на которых будут обсуждаться самые актуальные вопросы развития нефтехимической отрасли, цифровизации производств и импортозамещение. Посетителей ждут пленарные сессии, конференции, панельные дискуссии. Спикерами деловой программы выступят представители государственных структур, руководители крупнейших компаний и холдингов, производители оборудования и ПО, авторитетные специалисты и эксперты отрасли. Регистрация участников Татарстанского нефтегазохимического форума бесплатна и доступна на сайте: https://tatoilexpo.ru/.

Впервые в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума пройдут «Дни поставщика» ключевых отраслевых предприятий. ПАО «Газпром», ПАО «СИБУР Холдинг» и ПАО «Татнефть» расскажут о нюансах выбора подрядных организаций, о проведении торгов и возможности сотрудничества.

— Мы рассчитываем, что такие встречи позволят нашим партнерам напрямую выбирать наиболее надежных поставщиков и качественную продукцию, а также оказать содействие более мелким компаниям-производителям. Считаю, что любое предприятие, работающее в этой сфере, должно иметь возможность показать свои достижения, услуги и продукцию, — отметил Игорь Астафьев, первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо».