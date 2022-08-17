Исследование: половина опрошенной молодежи заявила о нехватке знаний в сфере финансовой безопасности

Фото: Дмитрий Резнов

Более половины (53%) представителей молодежи в России заявили, что им не хватает знаний в сфере финансовой безопасности, чтобы защитить себя от мошенничества и других рисков потери денег. Об этом говорится в исследовании НАФИ.

Респонденты, рассказавшие о нехватке знаний, тех, заявили, что какая-то информация об этой сфере у них есть, но ее недостаточно для того, чтобы защититься от мошенничества. Чаще не уверены в своих знаниях подростки от 14 до 17 лет (53%).

47% опрошенных считают, что имеют достаточно знаний в сфере личной финансовой безопасности. Так чаще всего отвечали опрошенные от 18 до 24 лет (52%).

Более половины молодых россиян (59%) не уделяют должного внимания сохранности своих персональных данных, совершая покупки в интернете. Чаще других об этом заявляют представители зрелой молодежи (57% среди опрошенных в возрасте от 25 до 35 лет), пишет RT.

В июле руководитель группы аналитики Центра предотвращения киберугроз CyberART ГК Innostage Ксения Рысаева рассказала о новых схемах интернет-мошенничества и мерах безопасности. Детали — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина