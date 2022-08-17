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Минфин предложил увеличить лимит оплаты ювелирных изделий без идентификации клиента вдвое

02:27, 17.08.2022 1
Минфин предложил увеличить лимит оплаты ювелирных изделий без идентификации клиента вдвое
Фото: pixabay.com

Минфин России предложил увеличить лимит оплаты ювелирных изделий без идентификации клиента, законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Лимит предложено увеличить с 200 тысяч до 400 тысяч рублей при оплате банковской картой и с 40 тысяч рублей до 60 тысяч рублей при оплате наличными.

Напомним, лимит идентификации клиента был увеличен в 2020 году — при оплате банковской картой со 100 тысяч рублей до 200 тысяч. Ранее Минфин предлагал повысить порог до 600 тысяч рублей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоЭкономикаБизнесРозничная торговля

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:33
    Для чего все это делается ?
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