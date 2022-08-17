Минфин предложил увеличить лимит оплаты ювелирных изделий без идентификации клиента вдвое

Минфин России предложил увеличить лимит оплаты ювелирных изделий без идентификации клиента, законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



Лимит предложено увеличить с 200 тысяч до 400 тысяч рублей при оплате банковской картой и с 40 тысяч рублей до 60 тысяч рублей при оплате наличными.

Напомним, лимит идентификации клиента был увеличен в 2020 году — при оплате банковской картой со 100 тысяч рублей до 200 тысяч. Ранее Минфин предлагал повысить порог до 600 тысяч рублей.

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Маргарита Головатенко