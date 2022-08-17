Decathlon начал распродавать товарные запасы на маркетплейсе

Фото: Максим Кокунин

Decathlon распродает товарные запасы на маркетплейсе Ozon на фоне закрытия магазинов в России, сообщает ТАСС.



На маркетплейсе представлены 20 тысяч товаров бренда, включая мужскую и женскую одежду, а еще снаряжение для летних и зимних видов спорта.

Продажи на маркетплейсе проводятся напрямую, сотрудничество с ретейлером продолжалось 2 года. Распродажа касается складских остатков сезонных товаров.

В конце июня компания Decathlon сообщила о временной приостановке деятельности в России, в том числе в Татарстане из-за невозможности обеспечивать поставки товаров.

После объявления о приостановке продаж Decathlon в Татарстане в казанском магазине по ул. Родины, 51, случился ажиотаж. Люди массово стали скупать спортивный инвентарь и одежду.

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Маргарита Головатенко