«Дом Роналда Макдоналда» продолжит деятельность в России под новым названием «Семья вместе»

Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда», который являлся частью компании «Макдоналдс», меняет название на «Семья вместе». Об этом сообщает сама организация.

«Мы очень рады тому, что сможем продолжить нашу деятельность в России под новым именем. Основной целью работы фонда является помощь семьям с тяжелобольными детьми: так, за прошедшие годы число подопечных фонда превысило 250 000 человек», — прокомментировала Екатерина Мыслицкая, генеральный директор БФ «Семья вместе».

Фото: vk.com/rmhcrussia

Учредителями фонда стали компании, работающие под брендом «Вкусно — и точка»: ООО «Система ПБО», ООО «ДВРП», ООО «ГИД» и ООО «СПП».

В июне 2022 года благотворительному фонду исполнилось 9 лет. За это время гостиница при ДРКБ в Казани приняла более 13,5 тысячи детей и родителей со всего Татарстана.

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Елизавета Пуншева