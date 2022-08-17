Новости общества

11:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Дом Роналда Макдоналда» продолжит деятельность в России под новым названием «Семья вместе»

09:13, 17.08.2022 1
«Дом Роналда Макдоналда» продолжит деятельность в России под новым названием «Семья вместе»
Фото: vk.com/rmhcrussia

Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда», который являлся частью компании «Макдоналдс», меняет название на «Семья вместе». Об этом сообщает сама организация.

«Мы очень рады тому, что сможем продолжить нашу деятельность в России под новым именем. Основной целью работы фонда является помощь семьям с тяжелобольными детьми: так, за прошедшие годы число подопечных фонда превысило 250 000 человек», — прокомментировала Екатерина Мыслицкая, генеральный директор БФ «Семья вместе».

Фото: vk.com/rmhcrussia

Учредителями фонда стали компании, работающие под брендом «Вкусно — и точка»: ООО «Система ПБО», ООО «ДВРП», ООО «ГИД» и ООО «СПП».

В июне 2022 года благотворительному фонду исполнилось 9 лет. За это время гостиница при ДРКБ в Казани приняла более 13,5 тысячи детей и родителей со всего Татарстана.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева
Общество

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:46
    такая ерунда а не название
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также