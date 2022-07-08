Казанскому «Дому Роналда Макдоналда» исполнилось 9 лет

Фото: Максим Кокунин

Казанскому «Дому Роналда Макдоналда» исполнилось 9 лет. С момента открытия гостиница стала вторым домом для более 13,5 тысячи детей и родителей со всего Татарстана и за его пределами. На мероприятии побывал корреспондент «Реального времени».

Фото: Максим Кокунин

Открыли праздник мамы, проживающие с детьми в бесплатной семейной гостинце.

— Поздравляю всех жителей и всех гостей, которые пришли на мероприятие, день рождения Дома. В своей речи хочу выделить человека, хотя его не знаю, который задумал этот проект, кто стоял у истоков и благодаря кому этот Дом открылся. Огромное ему спасибо за возможность находиться с ребенком во время болезни, это очень важно для нас — сказала Роза Горбунова, мама и жительница Дома.

Фото: Максим Кокунин

С приветственной речью выступили депутат Государственной думы Татьяна Ларионова, заместитель главного врача ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» Надежда Погуляй, президент «Ассоциации предпринимателей-мусульман» Айдар Шагимарданов, генеральный директор ООО «Региональная сеть предприятий питания» Алексей Филиппенко и директор Дома Юлия Маркова, директор.

Фото: Максим Кокунин

Символом праздника стали «Сердца» и «Детские ладошки», на которых гости могли оставить свои поздравления и пожелания.

Фото: Максим Кокунин

Напомним, «Дом Роналда Макдоналда» открылся 10 июля 2013 года при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова. Он расположен на территории Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в Казани и включает 24 спальни, несколько игровых комнат, столовую, кухню и прачечную. Стоит отметить, что почти за 9 лет гостиница приняла более 13,5 тысячи родителей и детей из разных районов республики и других городов России.

Фото: Максим Кокунин

Чтобы попасть в «Дом Роналда Макдоналда», родителям нужно обратиться к лечащему врачу в отделении ДРКБ, в котором проходит лечение их ребенок. Проживание в гостинице совершенно бесплатное, а условия заселения максимально упрощены. Ежегодно дом принимает более 600 семей, нуждающихся в помощи.

Фото: Максим Кокунин

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Максим Кокунин