Билайн объявляет о старте акции к 1 сентября: покупайте смартфоны на выгодных условиях

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ВымпелКом»

Билайн запускает акцию* «С новым выгодным! Смартфон и услуги связи по цене устройства». Абоненты смогут купить мобильный телефон со скидкой в интернет-магазине или салонах связи билайна с выгодой до 10 тысяч рублей.

Сэкономленные деньги становятся бонусными рублями на счете абонента. Их количество зависит от модели смартфона. Бонусы зачисляются согласно предложению «Рубли на связь по акции». Действующие абоненты, обслуживающиеся по тарифному плану, участвующему в акции, получат их на собственный номер, а новым клиентам будет предложена SIM-карта билайна.

В акции участвуют смартфоны брендов Realme, Xiaomi, Infinix, Samsung, Tecno, Panasonic, Philips. Воспользоваться предложением можно до 30 сентября 2022 года.

Полный список смартфонов, участвующих в акции, а также другие подробности можно узнать на сайте (16+).

Кроме того, в августе покупателям любых умных гаджетов в интернет-магазине оператора вместе с курьерской доставкой приедет мерч от билайна — фирменные подарки с героями нового тарифа UP .

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «ВымпелКом»