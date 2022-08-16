В Казани на Горьковском шоссе образовалась пробка в 5 км из-за аварии
На Горьковском шоссе в Казани образовалась огромная пробка протяженностью 5 км, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Авария произошла напротив магазина «Мегастрой», пробка тянется до лесопарка «Лебяжье». Очевидцы сообщают, что участниками аварии стали три автомобиля.
Вчера в Татарстане на трассе М-7 образовался пятикилометровый затор из-за дорожных работ. Вечером заторы образовались на улицах Залесной, Нурихана Фаттаха.
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