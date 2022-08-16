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В Казани на Горьковском шоссе образовалась пробка в 5 км из-за аварии

15:29, 16.08.2022 1
В Казани на Горьковском шоссе образовалась пробка в 5 км из-за аварии
Фото: скриншот / «Яндекс.Карты»

На Горьковском шоссе в Казани образовалась огромная пробка протяженностью 5 км, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Авария произошла напротив магазина «Мегастрой», пробка тянется до лесопарка «Лебяжье». Очевидцы сообщают, что участниками аварии стали три автомобиля.

Вчера в Татарстане на трассе М-7 образовался пятикилометровый затор из-за дорожных работ. Вечером заторы образовались на улицах Залесной, Нурихана Фаттаха.

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Маргарита Головатенко
АвтоОбществоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:34
    горьковской шоссе лучше вообще объезжать, не понос так золотуха
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