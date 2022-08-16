Сбербанк в Татарстане провел бизнес-завтрак для партнеров-девелоперов

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»

Отделение «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» организовало бизнес-завтрак для ведущих застройщиков Татарстана, посвященный Дню строителя.

На встрече представители Сбера поздравили строителей с профессиональным праздником, рассказали о новых возможностях ипотечных программ, продуктах экосистемы для девелоперов и о трендах рынка недвижимости.

Во время завтрака гости обсуждали вопросы, связанные со сложившейся ситуацией на рынке недвижимости, возможности восстановления отрасли, покупательную способность населения, обменивались мнениями и опытом.

Руслан Ахатов, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

— От лица отделения «Банк Татарстан» поздравляю вас и ваши команды с профессиональным праздником! Сегодня более ста тысяч человек работают на крупных проектах и строительных комплексах Татарстана, половина из которых профинансированы Сбером. Вместе мы возвели порядка миллиона квадратных метров жилья, это более ста жилищных объектов, или половина всех многоквартирных домов республики. Благодарим за огромный созидательный труд, за большой вклад в развитие нашей республики и повышение качества жизни ее жителей.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»