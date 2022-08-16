На поставку клена и барбариса для озеленения Казани потратят 7 миллионов рублей

Деревья и кустарники поставят в Казань почти за 7 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликовал Горводзеленхоз.

Исполнитель обязуется поставить товар в течение пяти дней после подписания договора по адресу: ул. Хади Такташа, д. 135. Цель поставки — озеленение улиц и парков города.

Фото: realnoevremya.ru

Всего планируется закупить 7 159 единиц растений. В сумму входят шесть видов: калина, два типа клена и три типа барбариса.

Заявки на участие в тендере принимаются до 22 августа.

За 2021 год в Казани высадили 26,5 тысячи деревьев и 13,2 тысячи кустарников. Из них погибло 5%. Это около 1 300 деревьев. Основными причинами гибели деревьев стали несвоевременный полив или вандальные действия.

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Елизавета Пуншева