В Татарстане приставы взыскали почти 350 млн рублей по алиментам

В Татарстане за 7 месяцев текущего года судебные приставы взыскали 348 миллионов рублей по алиментным платежам. В прошлом году в аналогичном периоде взысканная сумма составляла порядка 301 млн рублей.

Приставы наложили 1 226 арестов на имущество неплательщиков, 2 415 должников ограничили в пользовании специальным правом в виде права управления транспортными средствами, вынесли 10 271 постановление о временном ограничении на выезд должника, 1 522 должника привлекли к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» (ст. 5.35.1 КоАП РФ).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Спасском районе гражданку привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов с отбыванием наказания в спецприемнике на 10 суток, передает пресс-служба УФССП по Татарстану.



В конце июля президент республики Рустам Минниханов сообщил, что по итогам первого полугодия 2022 года в Татарстане должники выплатили алименты на 291 миллион рублей. Много это или мало — разбиралось «Реальное время».



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Татьяна Леухина