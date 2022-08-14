Пожар на территории казанского завода «Хитон» удалось локализовать
В 18.52 пожар в складском помещении на территории казанского завода «Хитон» удалось локализовать, сообщил «Реальному времени» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.
Напомним, на территории завода, расположенного по ул. 3-я Кленовая, д. 9, загорелось производственное помещение в котором находится масло. По словам охранников, на этой территории в основном находятся арендаторы, а от самого «Хитона» есть лишь один цех. К тушению пожара привлекаются 118 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС России — 81 человек и 27 единицы техники.
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