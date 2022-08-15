Apple потребовала удалить из RuTube контент государственных СМИ
Американская Apple потребовала удалить из приложения RuTube контент государственных СМИ или же сделать его доступным исключительно для российских пользователей, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе.
Приложение национального видеохостинга на сегодняшний день доступно в 171 стране. Apple предложила либо сделать приложение доступным только для российских пользователей, либо удалить контент state-sponsored media. В итоге приложение будет недоступно для новых пользователей из других стран. На решение проблемы Apple дает две недели.
Национальный видеохостинг уже ограничил доступ к приложению для пользователей стран, кроме России, Казахстана и Беларуси.
— RuTube не планирует устанавливать ограничения на распространение российских СМИ, так как это нарушает права русскоязычного населения, — прокомментировали в пресс-службе.
На прошлой неделе директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков выразил мнение, что RuTube не хватит сервисных мощностей, если вдруг к ним неожиданно начнут переходить все пользователи, например, с YouTube.
В мае видеохостинг RuТube возобновил работу после кибератаки. Библиотека сохранилась на сервисе в полном объеме.
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