Rutube возобновил работу после кибератаки

Видеохостинг Rutube возобновил работу после кибератаки. Однако, как стало известно «Реальному времени», авторизация в приложении пока не производится — выдается внутренняя ошибка сервера.

— Мы успешно завершили первый этап восстановления функционала платформы и намерены запустить видеохостинг сегодня. В данный момент на платформе проводится нагрузочное тестирование и дополнительная проверка на уязвимость, — сообщил гендиректор Rutube Александр Моисеев.

Фото: realnoevremya.ru

Как отметил глава экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков, на данный момент ведутся работы по восстановлению хронологии действий злоумышленника и т. д. Действия направлены на «вычищение» хакеров из инфраструктуры и перекрытие возможных путей для их возвращения.

Недавно в Rutube сообщили о наступлении самой сильной кибератаки за всю историю существования видеохостинга. Отмечалось, что третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву. Библиотека сохранилась на сервисе в полном объеме.

Диана Жиленкова