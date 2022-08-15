В Германии до сих пор находятся 10 российских самолетов

Фото: Максим Платонов (архив)

Не менее 10 самолетов, которые принадлежат России, до сих пор находятся в аэропортах Германии спустя пять месяцев после закрытия воздушного пространства Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на редакционное объединение RND.

В Минтрансе страны уточнили, что самолетам запрещены взлеты и полеты в соответствии с санкционным режимом ЕС, они не могут использоваться своими владельцами, и их нельзя отправить в другие места.

В Лейпциге находятся три самолета Ан-124, в Кельне — Bombardier Challenger 300 и Boeing 737, в аэропорту Франкфурт-Хан — Boeing 747, в Баден-Бадене — Cessna 750, две машины типа Embraer Legacy 600 и Bombardier Global Express. Еще один самолет типа Airbus 320 стоит в Мюнхене, он был взят в лизинг одной из российских авиакомпаний.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

9 августа сообщалось, что российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», из-за санкций начали разбирать самолеты на запчасти. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника в российской авиационной отрасли.

Так, по их данным, «Аэрофлот» уже разобрал на запчасти два российских самолета Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, чтобы использовать эти детали для других самолетов тех же моделей.



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Максим Кокунин