Количество пострадавших при взрыве в ереванском ТЦ выросло до 51

Число пострадавших в результате взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу» достигло 51, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

Напомним, ранее было известно об одном погибшем и 34 раненых. По данным Минздрава страны, среди пострадавших есть 12 несовершеннолетних. Один ребенок находится в реанимации, все остальные уже выписаны из больниц.

Напомним, сегодня в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв, который спровоцировал сильный пожар, которому была присвоена третья категория. На место происшествия отправился пожарно-спасательный отряд, затем еще два. Отмечается, что здание, где находился магазин, обрушилось и под завалами могут еще оставаться люди. В мэрии города уточнили, что в ТЦ взорвался склад пиротехнических материалов.



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Максим Кокунин