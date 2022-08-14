В результате взрыва в торговом центре Еревана пострадали 26 человек

Фото: сриншот из видео очевидцев

В результате взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу» погиб один человек и еще 26 граждан получили ранения, информирует «РИА Новости».

Изначально в службе скорой помощи Еревана сообщили об 11 госпитализированных. В мэрии города уточнили, что в торговом центре взорвался склад пиротехнических материалов.

Напомним, сегодня в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв, который спровоцировал сильный пожар, которому была присвоена третья категория. На место происшествия отправился пожарно-спасательный отряд, затем еще два. Отмечается, что здание, где находился магазин, обрушилось и под завалами могут еще оставаться люди.

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Максим Кокунин