Сегодня в Татарстане потеплеет до +29 градусов

В понедельник, 15 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность и северо-восточный умеренный ветер. Преимущественно без осадков.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем воздух прогреется до +24..+29 градусов. В Казани ожидается от +27 до +29, в Набережных Челнах — от +24 до+28°С.

Как прогнозировал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, жара в Казани спадет во второй декаде августа. В город придет циклон с Северной Атлантики с атмосферными фронтами. Температура воздуха будет постепенно понижаться.



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Татьяна Демина