Под Челнами в ДТП водитель врезался в остановившийся автомобиль и сломал позвоночник

В Тукаевском районе Татарстана в 15.50 на трассе М-7 произошло ДТП, в котором столкнулись автомобили Fiat Albea и Volkswagen Touareg, сообщили в ГИБДД отдела МВД по Тукаевскому району.



По предварительным данным, 69-летний водитель Fiat не выбрал безопасную скорость и столкнулся с Volkswagen под управлением 52-летнего мужчины, который стоял на проезжей части и хотел повернуть налево.

Водитель Fiat получил перелом поясничного отдела позвоночника и перелом ребер. Его госпитализировали в БСМП Набережных Челнов, сообщили «Челнинские известия».

В этом году в Татарстане сократилось число аварий, но выросло количество погибших в них. По состоянию на 12 августа в республике зарегистрировано 1 755 ДТП, в которых погибли 157 человек и 2 174 получили ранения.



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Маргарита Головатенко