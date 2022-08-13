В Минсельхозе заявили, что продовольственная безопасность страны к 12 августа гарантирована

Аграрии России к 12 августа намолотили 78 млн тонн зерна и таким образом гарантировали продовольственную безопасность страны, рассказал директор департамента растениеводства Минсельхоза России Роман Некрасов.



В этом году темпы уборки зерна выше прошлогодних. За аналогичный период прошлого года было собрали порядка 75 млн тонн, в том числе более 56 млн тонн пшеницы.

В этом году сбор может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы, сообщает «Интерфакс».

Фото: Илья Репин

В Татарстане все районы республики приступили к уборке зерновых культур — сейчас обмолочено 425 тыс. га, или 28% от плана, намолот составил 1,6 млн тонн со средней урожайностью 39 ц/га.



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Маргарита Головатенко