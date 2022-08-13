В Татарстане социально значимые проекты получили поддержку более чем на 22 млн рублей

В Татарстане 28 проектов из 21 муниципалитета получили свыше 22 млн рублей в качестве поддержки на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики, сообщили в Минмолодежи.



Конкурс грантов для муниципальных учреждений молодежной политики с общим объемом грантовой поддержки в 50 млн рублей проводится в этом году в республике впервые по инициативе Минмолодежи РТ и при поддержке президента РТ.

— На уровне местного самоуправления не всегда достаточно ресурсов для организации интересных и важных мероприятий, социальных проектов. Конкурс с финансированием в 50 млн рублей — это хорошая возможность реализовать все идеи и инициативы молодежи, внедрить эффективные и ресурсозатратные проекты, которые должны открыть перспективы, новые возможности для самореализации нашей молодежи и подросткам на их малой родине, — рассказала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Фото: tatarstan.ru

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Маргарита Головатенко