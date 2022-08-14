В Татарстане выросло число алкогольных отравлений среди детей

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане выросло число случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями среди детей. За семь месяцев 2022 года их зарегистрировали 22, в то время как за аналогичный период прошлого года — 17.

На детей в этом году пришлось 5,7% от общего числа зарегистрированных алкогольных отравлений, следует из данных Управления Роспотребнадзора по Татарстану. За семь месяцев доля отравившихся детей составляла 4,4%.

Также за первые семь месяцев алкоголем и спиртосодержащими жидкостями в республике отравились 14 подростков. Среди них число подобных инцидентов сократилось. За январь — июнь 2021-го в Татарстане зафиксировали 24 случая алкогольного отравления у подростков.

Наибольшая для пострадавших с начала 2022 года от отравления алкоголем жителей Татарстана — лица 18 лет и старше. Это 347 случаев, или 90,6%.

Фото: Олег Тихонов

Абсолютное большинство отравившихся алкоголем жителей Татарстана — мужчины. Их доля составила 80,9%.

Напомним, в Татарстане за январь — июль в Татарстане выявлено 383 случая острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года их число сократилось, но всего на 1%.

Чаще всего жители Татарстана отравляются этанолом, на него в январе — июле 2022 года пришлось 74,2% от всех случаев отравления. Доля неуточненного спирта в структуре отравлений составила 18%, из которых 5,8% — на суррогаты алкоголя.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина