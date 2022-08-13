Татарстанские школьники и студенты, победившие в конкурсе TatarHack, отправляются в лагерь в Крыму

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане 50 школьников и студентов стали победителями конкурса по разработке цифровых решений в районных центрах TatarHack. Они награждены поездкой в лагерь в Крыму «Сэлэт-Аршан».

TatarHack — конкурс по разработке цифровых решений в районных центрах, приуроченный к Году цифровизации в Татарстане. В нем принимали участие учащиеся 6—11-х классов и студенты 1—2-го курсов. В командах они искали решение городских и районных проблем с помощью цифровых технологий.

Для создания проектов администрация районов предложила актуальные темы — образование, культура, спорт, туризм, сельское хозяйство.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Дети проведут на отдыхе две недели. Также ребятам дадут ноутбук и отдельную образовательную программу от экспертов IT-парка для продолжения работы над своими проектами.

На этой неделе Минобрнауки подвело итоги конкурса на получение стипендий президента России на 2022/23 учебный год. Ее обладателями стали 26 студентов и аспирантов вузов Казани.



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Татьяна Леухина