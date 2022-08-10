Стипендию президента России получат 25 казанских студентов и аспирантов

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Минобрнауки подвело итоги конкурса на получение стипендий президента России на 2022/23 учебный год. Ее обладателями стали 25 студентов и аспирантов вузов Казани.

Президентские стипендии получат пять студентов и один аспирант КНИТУ-КАИ имени А.Н. Туполева, четыре студента и один аспирант КИУ имени В.Г. Тимирясова, а также по три студента и по одному аспиранту КФУ, КНИТУ-КХТИ и КГЭУ. Победителями конкурсного отбора также стали один студент Университета управления ТИСБИ и представитель Казанского научного центра РАН.

Фото: kremlin.ru

Стипендия также назначена студентам Сколковского института науки и технологий, Сибирского юридического института, Донского государственного технологического университета и других российских вузов.

Получать стипендию могут студенты, обучающиеся по очной форме. По результатам промежуточных аттестаций они должны набрать как минимум половину оценок «отлично» от общего количества. Оценок «удовлетворительно» быть не должно.

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Татьяна Демина