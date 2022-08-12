В России в этом году продали 845 тысяч путевок в детские лагеря по программе кешбэка

Порядка 1,2 млн путевок в детские лагеря продали по программе детского кешбэка за два года ее действия. 845 тысяч из них продали в этом году, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

В этом году значительно расширили возможности программы. В нее включили палаточные лагеря, нет ограничений для многодетных семей.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Число внутренних туристов в России сейчас достигло 34 млн человек, к концу года оно может составить 61 млн, передает ТАСС.

В мае вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщал, что кешбэк за путевки в детские лагеря с момента начала программы составил почти 6 млрд рублей. Продажи по программе детского кешбэка начались в России 31 марта и продлятся до конца лета.



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Татьяна Леухина