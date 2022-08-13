Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов
В субботу, 13 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Максимальная температура воздуха днем составит +24—29 градусов. В Казани прогнозируется от +27 до +29°С. В Набережных Челнах потеплеет до +25—28 градусов.
Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного, следует из прогноза Гидрометцентра Татарстана.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели сохранится сухая погода. Днем воздух прогреется до +25—30 градусов.
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