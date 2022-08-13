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Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов

06:30, 13.08.2022
Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 13 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Максимальная температура воздуха днем составит +24—29 градусов. В Казани прогнозируется от +27 до +29°С. В Набережных Челнах потеплеет до +25—28 градусов.

Фото: Максим Кокунин

Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного, следует из прогноза Гидрометцентра Татарстана.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели сохранится сухая погода. Днем воздух прогреется до +25—30 градусов.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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