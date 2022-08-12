В России суточный прирост заболеваемости COVID-19 превысил 27,8 тысячи случаев впервые с конца марта

За последние сутки в России выявили 27 810 случаев заболевания коронавирусом — впервые с конца марта 2022 года, это почти на 2 тысячи превышает вчерашний показатель. Всего заболевших по стране выявили 18 824 282 человека, госпитализировали за сутки 2 619 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 12 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 14 320 человек, всего выздоровевших — 18 104 261 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 57 россиян, всего от инфекции скончались 383 011 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко