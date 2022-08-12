В Татарстане за месяц продукты незначительно подешевели

В Татарстане в июле 2022 года по сравнению с июнем продукты незначительно подешевели — цены на потребительские товары за месяц снизились на 0,89%, в том числе на продовольственные товары — на 1,07%, на непродовольственные — на 0,73%. Услуги подорожали на 2,07%. Понижение индекса потребительских цен отмечается на уровне 0,16%, сообщает Татарстанстат.



К декабрю прошлого года фиксируется подорожание: цены на потребительские товары поднялись на 12,18%. Продовольственные товары выросли в цене на 12,36%, непродовольственные — на 12,07%. Рост стоимости услуг в Татарстане за полгода отмечается на уровне 9,54%. Индекс потребительских цен увеличился на 11,51%.

По сравнению с июлем 2021 года отмечается рост индекса потребительских цен на 15,36%. В сравнении с прошлым годом потребительские товары подорожали на 16,6%: продовольствие подорожало на 19,02%, непродовольственные товары — на 14,64%. Услуги выросли в цене на 11,35%.

Фото: Татарстанстат

В Татарстане в июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го продовольственные товары подорожали на 19,93%, непродовольственные — на 17,04%. Стоимость услуг выросла на 10,08%.

В первый месяц лета по сравнению с маем продовольственные и непродовольственные товары, услуги незначительно подешевели: продовольственные товары в июне, по сравнению с маем, подешевели на 0,65%, непродовольственные — на 0,41%, а стоимость услуг снизилась на 0,2%. Всего индекс потребительских цен упал на 0,65%.



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Маргарита Головатенко