Казанцы начали получать подозрительные квитанции об оплате обслуживания газового оборудования — видео

Казанцам начали приходить подозрительные квитанции об оплате технического обслуживания газового оборудования. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Жители дома №58 на улице Восстания обнаружили в своих почтовых ящиках предложение оформить договор на 1,7 тысяч рублей. Они обратились в прокуратуру.

В самой частной компании пояснили, что договор заключается на год. Если жильцы при ошибке оплачивают такую «квитанцию», им вернут деньги.

В июле Арбитражный суд Карелии обязал предпринимателя из Петрозаводска прекратить распространение извещений о поверке счетчиков в многоквартирных домах Казани.



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Татьяна Леухина