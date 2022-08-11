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Казанцы начали получать подозрительные квитанции об оплате обслуживания газового оборудования — видео

23:35, 11.08.2022 1
Казанцы начали получать подозрительные квитанции об оплате обслуживания газового оборудования — видео
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Казанцам начали приходить подозрительные квитанции об оплате технического обслуживания газового оборудования. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Жители дома №58 на улице Восстания обнаружили в своих почтовых ящиках предложение оформить договор на 1,7 тысяч рублей. Они обратились в прокуратуру.

В самой частной компании пояснили, что договор заключается на год. Если жильцы при ошибке оплачивают такую «квитанцию», им вернут деньги.

В июле Арбитражный суд Карелии обязал предпринимателя из Петрозаводска прекратить распространение извещений о поверке счетчиков в многоквартирных домах Казани.

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Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:53
    Недавно также некие южане обходили дома на ул.Четаева и Чистопольской в Казани и предлагали,требовали заключать договоры на замену электропредохранителей и счетчиков.
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